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Меркель заявила про необхідність добудувати "Північний потік-2"

Новини » Політика     01.07.2020 - 15:02
Меркель заявила про необхідність добудувати "Північний потік-2"
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель продовжує вважати "Північний потік-2" виключно економічним проектом

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" має бути завершено. Вона також зазначила, що Берлін відкидає можливі санкції з боку США.

Про це вона заявила сьогодні в Бундестазі, відповідаючи на запитання парламентаріїв.

За її словами, новий газопровід "Північний потік - 2" є економічним, а не політичним проектом.

"Ми думаємо, що завершити проект - правильно, і в цьому дусі ми працюємо", - заявила Меркель.

Вона також зазначила, що Берлін відкидає можливі санкції з боку США, оскільки такі заходи не відповідають розумінню права, яке є в Німеччині.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до оборонного бюджету США включили нові санкції проти "Північного потоку-2", які можуть торкнутися в тому числі європейських компаній.

Також повідомлялося, що Меркель розглядає можливість координованої відповіді Євросоюзу на санкції з боку США; зокрема, санкції проти "Північного потоку-2" можуть сприйняти як втручання в енергетичні справи Європейського союзу.

Газопровід "Північний потік-2" будується з Росії до Німеччини через Балтійське море. Труба проходить через економічні зони і територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції, і, відповідно, йде в обхід України.

Українська сторона побоюється, що запуск нового газопроводу скоротить постачання російського газу до Європи по українській ГТС, а також називає його політичним проектом. Прямі доходи України від транзиту складають близько 3 млрд доларів на рік.

Офіційний Київ закликає європейських партнерів блокувати будівництво, проте Німеччина зацікавлена ​​у збільшенні поставок газу і захищає проект. Проти розширення впливу Росії виступають США, які намагаються наростити поставки поставки зниженого газу до ЄС.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиГерманияАнгела МеркельСеверный поток-2
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