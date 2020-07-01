Глава НБУ подав у відставку

Фото: Яків Смолій (bank.gov.ua)

Яків Смолій подав у відставку

Голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку. Причиною такого рішення стало "систематичне політичний тиск".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Він зазначив, що своєю відставкою хоче застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це робить неможливим ефективне виконання мною як глави покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю НБУ та взаємодію з іншими державними органами", - заявив Яків Смолій.

В коментарі РБК-Україна перший заступник голови комітету з питань податкової та фінансової політики ВР Ярослав Железняк заявив, що наслідками такої заяви може бути припинення або значне послаблення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Можливі зміни в грошовій політиці країни, в тому числі й коли влада починає друкувати гривню, а це призводить до інфляції, до підвищення кредитів та кредитних ставок. На жаль, це призводить до економічної нестабільності, і головним наслідком цієї заяви може бути те, що старі корупційні еліти будуть повертатися до фінансового сектору нашої країни", - додав він.

Зазначимо, напередодні парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розкритикував діяльність правління Нацбанку та персонально Якова Смолія. При цьому голова комітету Данило Гетманцев запевняв, що Рада не планує відправляти Смолія у відставку.

Крім того, Рада НБУ відмовився розглядати призначення заступника Смолія на другий термін.

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Автор: РБК-Україна