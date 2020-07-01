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Кабмін погодив підвищення мінімальної зарплати

Новини » Економіка     01.07.2020 - 15:22
Кабмін погодив підвищення мінімальної зарплати
Фото: Марина Лазебна (facebook.com/MLSP.gov.ua)

Мінімальна зарплата за рік підвищитися до 6,5 тисячі гривень

Кабінет міністрів України погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні. Так, з 1 вересня вона зросте до 5 тисяч гривень.

Про це під час брифінгу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, згідно з графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що з 1 січня 2020 року вона підніметься до 6 тисяч гривень, а з 1 липня наступного року - до 6,5 тисячі гривень.

"Насамперед підвищення мінімальної заробітної плати - це підвищення рівня життя наших громадян, особливо працюючих людей, які отримують найменші доходи і підвищення мінімальної зарплати - це боротьба з бідністю", - зазначила міністр.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розпорядився підвищити заробітну плату медичним працівникам з 1 вересня 2020 року.

За даними Євростату, мінімальна зарплата в Україні в 9-12 разів менше, ніж у найбагатших країнах Європейського союзу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україниминимальная зарплата
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