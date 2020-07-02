Отставка Смолия и суд по делу Порошенко: новости за 1 июля

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку, суд по делу пятого президента Петра Порошенко отложили, разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины. Подробнее о том, что произошло во вторник, 1 июля, - в материале РБК-Украина

Глава НБУ подал в отставку

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения стало "систематическое политическое давление".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

Суд по делу Порошенко отложили

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Следующее заседание назначено на 8 июля.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Следующее заседание состоится через неделю, 8 июля, в 11:00. Такое решение было принято в связи с вызовом дополнительных свидетелей.

Напомним, Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

Кабмин согласовал повышение минимальной зарплаты

Кабинет министров Украины согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине. Так, с 1 сентября она возрастет до 5 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что с 1 января 2021 года она поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля - до 6,5 тысячи гривен.

Названы страны, которые открыли свои границы для Украины

По состоянию на 1 июля Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины. Другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом написал на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий. Министр также уточнил, при каких условиях можно попасть в вышеупомянутые страны.

Кабмин предлагает наказывать штрафами за отсутствие масок в общественном месте

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что по поручению премьер-министра разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины. Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).

Об этом заявил министр на заседании Кабинета министров.

В Киеве число новых случаев коронавируса выросло почти вдвое

За минувшие сутки30 июня в Киеве зафиксировали 101 случай коронавируса. Это почти вдвое больше, чем сообщалось накануне.

Такие данные приводит Система мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Меркель заявила о необходимости достроить "Северный поток-2"

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США.

Об этом она заявила сегодня в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев. По ее словам, новый газопровод "Северный поток - 2" является экономическим, а не политическим проектом.

Экс-чиновница в купальнике объяснила смелое видео

Александра Клитина, бывшая заместитель министра инфраструктуры Владислава Криклия, которую после громкого интим-скандала уволили с должности в ноябре 2019 года, записала видео в купальнике и объявила о создании новой партии. Экс-чиновница отметила, что намерена бороться с коррупцией, а видеоролик получил большой резонанс.

После того, как видео "против политических проститутов" получило большой отклик среди украинцев, Клитина решила прокомментировать свое решение записать ролик.