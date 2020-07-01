ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд у справі Порошенка відклали

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 18:23
Суд у справі Порошенка відклали
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Засідання відкладено до 8 липня

Печерський районний суд Києва відклав розгляд запобіжного заходу п'ятого президенту Петру Порошенку. Наступне засідання призначене на 8 липня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Наступне засідання відбудеться через тиждень, 8 липня, в 11:00. Таке рішення було прийнято у зв'язку з викликом додаткових свідків.

Нагадаємо, під час судового засідання прокурори просили обрати запобіжний захід Порошенку у вигляді взяття на поруки до 10 липня. При цьому раніше звинувачення просило взяти п'ятого президента під варту з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень.

Нагадаємо, Порошенку закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 червня п'ятого президента України оголосили про підозру у Державному бюро розслідувань.

Також повідомлялося, що ДБР відкрило проти Порошенка 20 кримінальних проваджень.

Крім цього, ще в грудні 2019 року Держбюро початок розслідування можливої державної зради Порошенка.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Порошенко ПетроСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся