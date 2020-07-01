Суд у справі Порошенка відклали

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Засідання відкладено до 8 липня

Печерський районний суд Києва відклав розгляд запобіжного заходу п'ятого президенту Петру Порошенку. Наступне засідання призначене на 8 липня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Наступне засідання відбудеться через тиждень, 8 липня, в 11:00. Таке рішення було прийнято у зв'язку з викликом додаткових свідків.

Нагадаємо, під час судового засідання прокурори просили обрати запобіжний захід Порошенку у вигляді взяття на поруки до 10 липня. При цьому раніше звинувачення просило взяти п'ятого президента під варту з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень.

Нагадаємо, Порошенку закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 червня п'ятого президента України оголосили про підозру у Державному бюро розслідувань.

Також повідомлялося, що ДБР відкрило проти Порошенка 20 кримінальних проваджень.

Крім цього, ще в грудні 2019 року Держбюро початок розслідування можливої державної зради Порошенка.

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Автор: Игорь Литвиненко