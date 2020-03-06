Відставка Рябошапки та кінець карантину в Нових Санжарах: новини за 5 березня

Колаж РБК-Україна

Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, в Нових Санжарах завершився період обсервації евакуйованих громадян з Китаю, в Чернівцях оголосили локальну надзвичайну ситуацію. Детальніше про те, що сталося у четвер, 5 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Рада висловила недовіру Рябошапці

Верховна рада України в ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Нардепи заявили про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків генпрокурора.

Чому голову офісу Генпрокурора відправили у відставку – в матеріалі РБК-Україна.

Шмигаль хоче відновити постачання води в Крим

Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо Крим - це Україна і там живуть українці. Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", повідомляє РБК-Україна. За його словами, відсутність водопостачання на півострів може привести до гуманітарної катастрофи.

Пізніше Шмигаль виправдався за заяву про постачання води в Крим, і повідомив, що уряд України не може подавати воду в окупований Крим до повернення його до складу України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після резонансної заяви в ефірі каналу "1+1".

У Нових Санжарах евакуйовані з Китаю вийшли з обсервації

У Нових Санжарах завершився період обсервації евакуйованих громадян з китайського Уханя. За час обсервації, яка тривала 14 днів, ні в кого з поміщених на карантин не було зафіксовано симптомів коронавірусу. Таким чином всі були виписані з санаторію "Нові Санжари".

Президент Зеленський прибув у санаторій "Нові Санжари" з великим рожевим ведмедем і дав невеликий брифінг для преси. Він привітав ексміністр МОЗ Зоряну Скалецьку, подякував за те, що вона провела в обсервації з українцями два тижні та навіть обійняв її, зазначивши, що не боїться коронавірусу (видео).

Україна передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За його словами, у списку знаходяться прізвища людей, місцезнаходження яких було відомо. При цьому Зеленський зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

З розгляду ВР знято ряд законів Кабміну Гончарука, серед них - Трудовий кодекс

На сайті Верховної ради України зазначено, що з розгляду зняті всі законопроекти Кабінету міністрів під головуванням Олексія Гончарука, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Відзначимо, що серед цих законопроектів і скандальний проект нового Трудового кодексу.

Коронавірус у Чернівцях: заборонено масові заходи, школи закриють на карантин

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Чернівцях оголосила локальну надзвичайну ситуацію на регіональному рівні у зв'язку з підтвердженням випадку коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Зазначається, що для недопущення поширення коронавірусу в Чернівцях та Чернівецькій області заборонять масові заходи, концерти, конференції, спортивні події. Також буде тимчасово зупинено навчальний процес.

Держдума остаточно спростила отримання громадянства РФ для українців

Державна дума Російської Федерації прийняла закон про спрощення отримання громадянства Росії для українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні російський парламент скасував необхідність складання іспиту для громадян України і Білорусі для отримання статусу носіїв російської мови. Цей статус дозволяє одержати громадянство Росії в спрощеному порядку.

Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі

Туреччина та Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час прес-конференції за результатами переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним.

Так, за словами Ердогана, режим припинення вогню в провінції Ідліб, де триває військова операції "Щит весни", вводиться в ніч на 6 березня, і починає діяти рівно опівночі.

Єгипет вводить туристичні візи

В Єгипті за вказівкою прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбули вводяться туристичні візи. Як передає РБК-Україна, про це пише Egyptian Streets.

Наголошується, що візи будуть введені влітку 2020 року - з першого червня. Згідно з новими правилами, туристи зможуть неодноразово в'їжджати в країну, однак при цьому максимальна кількість днів перебування при одноразовому в'їзді складе не більше 90 днів.