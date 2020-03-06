Шмигаль хоче відновити постачання води в Крим

Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)

За словами прем’єра, відсутність водопостачання в Крим може привести до гуманітарної катастрофи

Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо Крим - це Україна і там живуть українці. Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", повідомляє РБК-Україна.

За його словами, відсутність водопостачання на півострів може привести до гуманітарної катастрофи.

"Питання подавання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи. Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців. Крим - це Україна... Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія раніше заявив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу.

Потім він сказав, що у фракції "Слуга народу" ніколи не підіймалось питання про відновлення постачань води в Крим.

Заява стала резонансною, її коментували в адміністрації Путіна і президента України Володимира Зеленського. Зокрема, новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про відсутність переговорів з Росією про подачу води в Крим.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не може постачати воду в окупований Крим.