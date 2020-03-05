Рада висловила недовіру Рябошапці

Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи заявили про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків генпрокурора

Верховна рада України в ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, передає кореспондент РБК-Україна.

Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутатів.

"Ставлю на голосування для прийняття в цілому постанову про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапка Руслану. Прошу голосувати. За 263. Рішення прийнято", - заявив глава ВР Дмитро Разумков.

Таким чином, за відставку Рябошапки проголосували 179 нардепів від "Слуги народу", 36 нардепів від ОПЗЖ, 15 - "За майбутнє", 16 - "Довіра" і 17 позафракційних депутатів.

Фото: голосування про висловлення недовіри Руслану Рябошапці (РБК-Україна)

Зокрема, нардепи схвалили проект постанови №3154 "Про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.". Пропозиція про відставку генпрокурора спочатку було ініційована 158 нардепами.

У постанові зазначено, що існують усі підстави стверджувати про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків генерального прокурора і, як наслідок, його невідповідність займаній посаді.

"Нерозслідування, гальмування розслідування найбільш резонансних кримінальних проваджень свідчить про небажання, неможливість або нездатність генерального прокурора забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед Офісом прокурора, в тому числі і перед прокуратурою у цілому", - повідомляється у документі.

"Висловити недовіру генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу, що має наслідком його відставку з посади. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття", - підкреслюється у постанові.

Нагадаємо, текст постанови про недовіру Рябошапці з'явився у Раді 3 березня. Пізніше профільний правоохоронний комітет ВР рекомендував визначитися з постановою про недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці в сесійній залі.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Він висловив думку, що чиновники не повинні обіймати посади, якщо їхня робота не приносить результату.

Додамо також, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що під час засідання фракції не прозвучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, крім народного депутата Сергія Іонушаса.