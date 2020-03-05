Силовий розгін: чому Зеленський дав звільнити генпрокурора Рябошапку

Зеленський дав звільнити Рябошапку (фото: Офіс президента, інші фото з текстом Віталій Носач/РБК-Україна)

Команда Володимира Зеленського продовжує масштабне перезавантаження влади. Слідом за зміною прем'єр-міністра та Кабміну парламент звільнив генерального прокурора Руслана Рябошапку. При цьому сам президент дистанціювався від процесу. Формально рішення ухвалила Верховна рада, але з мовчазної згоди Банковій. Чому голову офісу Генпрокурора відправили у відставку – в матеріалі РБК-Україна.

Верховна рада підтримала вотум недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. За це рішення віддали голоси 263 депутатів, 179 з них – від "Слуги народу". На своїй посаді він пробув всього півроку. За цей час завершилися чистки в центральному апараті прокуратури, і почалася переатестація на місцях.

Однак Банкова вимагала від усіх правоохоронців прискорити роботу і дати гучні кейси. ДБР підготувало підозру Петру Порошенку, але генпрокурор відмовився її підписати, пославшись на те, що документ, як і сама справа, зроблені вкрай незграбно. Частина соратників Зеленського звинуватила Рябошапку в підіграванні колишньому президенту.

"Весна прийшла – саджати будемо". Мабуть, один з найбільш яскравих слоганів минулої президентської кампанії. Через пару місяців Зеленський відзначить рік на посаді голови держави. Похвалитися виборцям гучними "посадками" він поки не може. Адже садить, як відомо, суд, реформа якого заблокована з кінця минулої осені.

Народне невдоволення на Банковій вирішили знову гасити за рахунок відставок. Спочатку мова йшла про звільнення Артема Ситника і Назара Холодницкого, адже саме їх відомства відповідають за розслідування топ-корупції. Однак за процедурою позбутися директора НАБУ поки не можна, а глава САП і так залишить пост в кінці осені. Тому під удар потрапив генеральний прокурор, тим більше що інформаційно грунт для його звільнення готувався вже кілька місяців.

Відставка Рябошапки також лягає в канву "зачистки богдановських", адже саме колишній голова ОП привів його в команду Зеленського. "Ідеальний шторм. Зійшлося багато різних чинників", – пояснив звільнення генпрокурора у розмові з РБК-Україна один з керівників силової вертикалі.

Чужий серед своїх

У знаменитій телефонній розмові з Трампом Зеленський назвав майбутнього генпрокурора "на 100% своєю людиною". Пізніше президент пояснив, що Руслан Рябошапка "його товариш" і він спочатку не хотів йти в Генеральну прокуратуру.

"Так, він хотів працювати в Офісі президента, тому що ми завжди працювали однією командою, сім місяців. Так, моя людина, але не моя власність", – уточнив Зеленський в кінці вересня.

Вже через місяць в парламенті розпочався збір голосів за відставку Рябошапки. Спочатку цю ідею активно просувала група депутатів, яких пов'язують з Ігорем Коломойським.

"Руслан ще спочатку зібрав Ситника і Холодницкого і сказав, що по справах "Привату" ми працюємо. Хто б і від кого не дзвонив, під його відповідальність", – розповіло виданню джерело, близьке до керівництва Офісу генпрокурора (ОГП).

Рябошапка передав у НАБУ всі провадження, які стосуються "Приватбанку". В тому числі розслідування про можливе виведення коштів колишніми власниками напередодні націоналізації. Нещодавно генпрокурор заявив, що в цих справах є прогрес, як і в розслідуванні схем в компанії "Укрнафта", яка також знаходиться в орбіті інтересів Коломойського.

Невдоволення окремих політичних гравців наклалося на очікування швидких посадок з боку Банкової. Поки Рябошапка займався очищенням свого відомства, від нього чекали гучних справ, в тому числі і щодо видних представників минулої влади.

Прокуратура з кінця минулого року не займається розслідуваннями. У рамках реформи правоохоронної системи їй відійшла роль "наглядача" за справами слідчих органів: СБУ, ДБР та Нацполіції. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) займається кейсами НАБУ.

Проте в нинішніх реаліях генеральний прокурор фактично координує роботу своїх колег з інших силових структур. Адже з результатами їх розслідувань в суд потім йдуть саме прокурори. Глава САП Назар Холодницький в інтерв'ю РБК-Україна сказав: "доводити провину особи у суді – це не просто лайкати пости в Фейсбуці".

З цього приводу у Рябошапки виник негласний конфлікт з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Національна поліція в кінці минулого року оголосила підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Коли дані слідства виклали в суді, виявилося, що в них багато неузгодженостей.

Генпрокурор після цього заявив, що поліції доведеться ще попрацювати над цією справою. "Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", – уточнив Рябошапка.

Проте як мінімум в одному випадку він все ж підіграв Банковій. Наприкінці минулого року відбувся обмін утримуваними особами з так званими "Л/ДНР". За словами близького до процесу співрозмовника РБК-Україна, ключовою вимогою бойовиків була видача "беркутівців".

Прокурори у справі про розстріли на Майдані в грудні 2019 року відмовилися просити суд відпустити обвинувачених для участі в обміні. Тоді Рябошапка ввів у справу нових прокурорів, які забезпечили вихід "беркутівців" на свободу під особисте зобов'язання. Вже після обміну "старих" обвинувачів повернули, проте ключові фігуранти зникли.

Співрозмовник на Різницькій після цього випадку сказав РБК-Україна, що генпрокурор надалі не має наміру виконувати "хотєлкі зверху". В оточенні Зеленського засумнівалися в лояльності Рябошапки, коли постало питання про справу проти Петра Порошенка.

Державне бюро розслідувань підготувало колишньому президенту підозру в захопленні влади. Йому інкримінують нібито незаконне призначення двох членів Вищої ради юстиції і першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. За даними РБК-Україна, Рябошапка кілька разів відмовлявся підписувати документ, пояснюючи, що "справа сира" і розвалиться в суді.

Напередодні відставки генпрокурора голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що, можливо, цей епізод і став "останньою краплею".

"Тому що все готово до підписання підозри, але ніхто чомусь цього не робить. Є реально недоробки Офісу генерального прокурора, і це не тільки пан Рябошапка, це взагалі топ-менеджмент Офісу генпрокурора. Там і заступники теж багато чого не роблять того, чого від них чекає народ України", – уточнив він.

Час змін

Увечері четверга парламент зібрався на позачергове засідання для звільнення Рябошапки. Незважаючи на сумніви деяких депутатів монобільшості, в "Слузі народу" ще вдень говорили, що відставка – справа вирішена, голоси є.

"Запит суспільства на справедливість на сьогодні не виконано генпрокурором. Сьогодні ми висловимо вотум недовіри і вже новий генпрокурор, я сподіваюся, зробить висновки з негативного досвіду його попередників", – сказав РБК-Україна нардеп Олександр Качура ("СН").

Заступник голови фракції Євгенія Кравчук пояснила, що "Слуга народу" незадоволена ходом реформи відомства Рябошапки. Мовляв, "мажоритарники" стверджують, що по всій Україні прокуратура паралізована, підозри не підписуються, справи не рухаються.

За словами глави президентської партії Олександра Корнієнка, керівники інших правоохоронних органів скаржаться, що їм стопорять підозри "десятками-сотнями".

"Плюс проблеми з комунікацією, ми вчора чули від Рябошапки багато нарікань на якісь "зовнішні обставини", незрозумілі твердження про якийсь тиск олігархів, про замовні медіа-компанії", – сказав він.

Після презентації звіту про свою роботу у профільному комітеті Рябошапка заявив, що окремі представники влади намагаються політизувати роботу прокуратури. Мовляв, їм не потрібна прокуратура, в якій "не можна нічого вирішити".

"Вони бачать, що нічого не можуть вирішити і в НАБУ, "порішати"... Коли є така конструкція, коли НАБУ працює з Офісом генерального прокурора, – це може призвести до неприємних наслідків для певних олігархів", – уточнив він.

Напередодні Руслан Рябошапка поспілкувався з послами G7. Посольство США в Україні уточнило, що учасники зустрічі хочуть "обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора".

Джерело видання в керівництві ОГП сказало, що це мало зворотний ефект на Банкову. Мовляв, оточення Зеленського закидає Рябошапці "зайву комунікацію з західними партнерами". За його словами, в розумінні президента він нібито не досить спілкується з в. о. директора ДБР Іриною Венедиктовою і главою СБУ Іваном Бакановим.

Примітно, що сам Зеленський на звільнення Рябошапки в Раду не прибув. В цей день він поїхав в Нові Санжари, де закінчився термін обсервації евакуйованих з китайського міста Ухань. Журналістам він сказав, що втручатися не буде, "нехай депутати голосують як хочуть".

"Моя особиста думка: немає результату – не повинен займати місце. Як президент я ставлю собі те ж саме... Руслан – хороший фахівець, але не показав результат. Немає пріоритетів "товариш - не товариш", – додав президент.

В оточенні Рябошапки впевнені, що у його відставки троє бенефіціарів: Ігор Коломойський, Арсен Аваков та Андрій Єрмак. "Триває зачистка "богдановських", – цю фразу РБК-Україна багато разів повторили представники різних таборів в команді Зеленського.

За звільнення голови ОГП вирішили не голосувати політсили Святослава Вакарчука та Петра Порошенка. У них є свої претензії до Рябошапки, але, за словами їх представників, цього домагалися "проросійські і антимайданні сили".

У цьому контексті звучали не так слова в захист Рябошапки, як побоювання в тому, що буде зупинена реформа прокуратури. Переатестація центрального офісу вже завершена, зараз триває очищення відомства в регіонах. Також в опозиції кажуть, що наступний генпрокурор буде "на 300% людиною президента".

Сам Рябошапка за парламентською трибуною востаннє відзвітував про роботу і сказав, що його не цікавить думка опонентів у "Слузі народу".

"Я не став нічиїм слугою. Я був і залишаюся незалежним, а незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду, але я йду для того, щоб повернутися", – резюмував він і вийшов із залу, відмовившись відповідати на запитання депутатів.

Після тривалих виступів Рада таки підтримала вотум недовіри Рябошапці. "За" проголосували 263 нардепа, тільки 179 з них – від "Слуги народу". Допомогли голосами "Опозиційна платформа - За життя", депутатські групи "Довіра" і "За майбутнє", а також позафракційні депутати.

В числі кандидатів на вільне крісло глави ОГП називають депутата від "Слуги народу" Сергія Ионушаса, в. о. директора ДБР Ірину Венедиктову і колишнього заступника генпрокурора Сергія Кизя. Однак за словами співрозмовників у монобільшості, особливого поспіху в цьому питанні поки немає. Президент пообіцяв фракції, що рішення буде прийнято після консультацій з депутатами.

За інформацією РБК-Україна, слідом за Рябошапкою прокуратуру покинуть усі його заступники, крім Назара Холодницкого. Термін повноважень голови САП закінчується в листопаді. Звільнити його раніше на Банковій нібито передумали, чого не можна сказати про директора НАБУ. Найближчим часом Рада може змінити профільний закон і відправити Артема Ситника у відставку.

Володимир Зеленський один за іншим втрачає соратників, які були з ним ще з часів президентської кампанії. Більшість кадрових змін у новій владі обумовлені "волею народу", яка виражається в результатах соцопитувань. Інша справа, що навіть ненавмисне, ці зміни можуть збігатися з інтересами цілком конкретних і впливових людей.

Над текстом також працювала Уляна Безпалько.