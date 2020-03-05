ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими, - Зеленський

Новини » Політика     05.03.2020 - 21:58
Україна передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами Володимира Зеленського, деякі полонені, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За його словами, у списку знаходяться прізвища людей, місцезнаходження яких було відомо.

"Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього", – заявив президент.

При цьому Зеленський зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

"Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями", - сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що наразі триває обговорення з Російською Федерацією питання прав кримських татар, які перебувають на території окупованого Криму.

Президент також зауважив, що необхідно використовувати всі дипломатичні засоби для припинення війни та повернення людей.

"Дуже важливо говорити про місця розведення військ. Я маю на увазі те, що торік ми визначили три гуманітарні зони розведення. Є ще три точки, про які ми говоримо", – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас, за його словами, найскладнішим у переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальну цілісність України неможливо.

"Коли я брав участь у нормандській зустрічі, я порушував це питання, але всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі. Криму там не було, в жодній домовленості не було. Крим для нас - стратегічне питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру звільненого з полону Євгену Бражнікову. За даними слідства, він, перебуваючи під вартою на окупованому Донбасі, став членом незаконних формувань і катував інших полонених українців.

Тим часом у самопроголошеній "Донецької народній республіці" заявили, що обмін полоненими до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва.

Зеленський запевнив послів G7 та ЄС, що перезавантаження Кабміну не вплине на курс України Зеленський через протести у Нових Санжарах вимагає зняти начальника полтавської СБУ
Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся