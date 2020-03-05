У Нових Санжарах евакуйовані з Китаю вийшли з обсервації

Фото: медцентр "Нові Санжари" (ngu.gov.ua)

За два тижні ні в кого не виявили симптомів коронавіруса

У Нових Санжарах завершився період обсервації евакуйованих громадян з китайського Уханя. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За час обсервації, яка тривала 14 днів, ні в кого з поміщених на карантин не було зафіксовано симптомів коронавіруса. Таким чином всі були виписані з санаторію "Нові Санжари".

Всім, хто перебував на евакуації повинні видати довідку про відсутність коронавіруса і про перебування в обсервації. Українців на автобусах розвезуть по домівках, а іноземців - Київ.

Приїзд Зеленського в Нові Санжари Стрім з Нових Санжар. Приїзд Зеленського, виписка людей з санаторію. Опубліковано Суспільне UA: Полтава Четвер, 5 березня 2020 р.

Нагадаємо, 20 лютого в Україну прибули евакуйовані з китайського Уханя. При цьому в Нових Санжарах люди вийшли на протести проти розміщення на обсервацію в місцевому медцентрі. В результаті протестів постраждали 9 правоохоронців, затримано більше 20 осіб.