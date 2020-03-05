ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єгипет вводить туристичні візи

Новини » Туризм     05.03.2020 - 05:28
Єгипет вводить туристичні візи
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нові правила в'їзду почнуть діяти влітку 2020 року

В Єгипті за вказівкою прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбули вводяться туристичні візи. Як передає РБК-Україна, про це пише Egyptian Streets.

Наголошується, що візи будуть введені влітку 2020 року - з першого червня. Згідно з новими правилами, туристи зможуть неодноразово в'їжджати в країну, однак при цьому максимальна кількість днів перебування при одноразовому в'їзді складе не більше 90 днів.

Документи можна буде подавати через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз. Віза видаватиметься терміном на п'ять років.

Туристам, що прибуватимуть в аеропорти Луксора і Асуана в літні - найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу у розмірі десяти доларів.

Нагадаємо, Україна почала переговори з Британією про політичну співпрацю. Головна тема переговорів - стратегічне партнерство і візовий діалог з Британією. Також двостороння угода, яка обговорюється, може включати в себе політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство.

Туристичний сектор в ЄС втрачає щомісяця 1 млрд євро через коронавірус В Єгипті помер повалений революцією екс-президент Мубарак
Новини України Єгипеттуризмвизы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся