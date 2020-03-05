Єгипет вводить туристичні візи

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Нові правила в'їзду почнуть діяти влітку 2020 року

В Єгипті за вказівкою прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбули вводяться туристичні візи. Як передає РБК-Україна, про це пише Egyptian Streets.

Наголошується, що візи будуть введені влітку 2020 року - з першого червня. Згідно з новими правилами, туристи зможуть неодноразово в'їжджати в країну, однак при цьому максимальна кількість днів перебування при одноразовому в'їзді складе не більше 90 днів.

Документи можна буде подавати через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз. Віза видаватиметься терміном на п'ять років.

Туристам, що прибуватимуть в аеропорти Луксора і Асуана в літні - найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу у розмірі десяти доларів.

Нагадаємо, Україна почала переговори з Британією про політичну співпрацю. Головна тема переговорів - стратегічне партнерство і візовий діалог з Британією. Також двостороння угода, яка обговорюється, може включати в себе політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство.