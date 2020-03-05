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Держдума остаточно спростила отримання громадянства РФ для українців

Новини » Політика     05.03.2020 - 13:34
Держдума остаточно спростила отримання громадянства РФ для українців
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Українцям скасували обов'язкове складання іспитів з російської мови

Державна дума Російської Федерації прийняла закон про спрощення отримання громадянства Росії для українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні російський парламент скасував необхідність складання іспиту для громадян України і Білорусі для отримання статусу носіїв російської мови. Цей статус дозволяє одержати громадянство Росії в спрощеному порядку.

Згідно з новим законом, українці, які вільно володіють російською мовою, отримують статус носія без проходження іспиту, однак за умови особистого подання заяви.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заявляла, що роздача так званих "паспортів" на окупованому Донбасі є засобом легалізації російських найманців.

Крім того, стало відомо, що Росія готується роздавати паспорти без відмови від старого громадянства. Москва змінює російське законодавство відповідно до доручення президента Володимира Путіна, згідно з яким до Росії необхідно залучити від 5 млн до 10 млн нових громадян. При цьому в російському уряді не приховують, що головною метою даних ініціатив є "захист громадян Росії за кордоном".

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