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У Сумах ввели комендантський час для дітей та підлітків: що заборонили

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Четвер 15 липня 2021 12:23
У Сумах ввели комендантський час для дітей та підлітків: що заборонили Фото: у Сумах ввели нічний комендантський час для дітей (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Міська рада міста Суми ухвалила рішення про запровадження комендантського часу для дітей віком до 16 років. Їм заборонено перебувати на вулиці у нічний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міськраду.

Обмеження стосуються перебування дітей у закладах, де провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях на території Сумської міської тергромади.

Заборона діятиме з 22:00 до 6:00. Однак перебування дітей поза межами дому у цей час можливе у присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

Рішення прийняте з метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, а також для запобігання вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Запроваджені міськрадою обмеження уже набрали чинності.

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комендантский час Суми
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