Кількість жертв при повені на заході Німеччини наближається до 60

Міністр внутрішніх справ регіону Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявив, що кількість жертв в результаті повені на заході Німеччини зросла на дев'ять осіб. Так, на даний момент відомо про 58 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus .

При цьому десятки людей постраждали, ще десятки числяться зниклими безвісти.

"Ми припускаємо, що пожежній бригаді вдалося витягти ще дев'ять трупів, принаймні, такий звіт керівництва технічних операцій", - заявив Левенц.

Нагадаємо, на західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней.

Крім того, в окрузі Рейн-Ерфт влади оголосили режим надзвичайної ситуації через загрозу подальших затоплень.