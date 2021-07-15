Кількість жертв при повені на заході Німеччини наближається до 60
Фото: в результаті повені в Німеччині загинули 58 осіб (twitter.com/ConsentCritical)
Міністр внутрішніх справ регіону Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявив, що кількість жертв в результаті повені на заході Німеччини зросла на дев'ять осіб. Так, на даний момент відомо про 58 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.
"Ми припускаємо, що пожежній бригаді вдалося витягти ще дев'ять трупів, принаймні, такий звіт керівництва технічних операцій", - заявив Левенц.
При цьому десятки людей постраждали, ще десятки числяться зниклими безвісти.
Нагадаємо, на західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней.
Крім того, в окрузі Рейн-Ерфт влади оголосили режим надзвичайної ситуації через загрозу подальших затоплень.