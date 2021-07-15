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Кількість жертв при повені на заході Німеччини наближається до 60

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Четвер 15 липня 2021 21:51
Кількість жертв при повені на заході Німеччини наближається до 60 Фото: в результаті повені в Німеччині загинули 58 осіб (twitter.com/ConsentCritical)
Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ регіону Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявив, що кількість жертв в результаті повені на заході Німеччини зросла на дев'ять осіб. Так, на даний момент відомо про 58 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

"Ми припускаємо, що пожежній бригаді вдалося витягти ще дев'ять трупів, принаймні, такий звіт керівництва технічних операцій", - заявив Левенц.

При цьому десятки людей постраждали, ще десятки числяться зниклими безвісти.

Нагадаємо, на західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней.

Крім того, в окрузі Рейн-Ерфт влади оголосили режим надзвичайної ситуації через загрозу подальших затоплень.

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