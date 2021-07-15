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На заході Німеччини оголосили надзвичайну ситуацію через загрозу затоплення

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Німеччина, Четвер 15 липня 2021 20:17
На заході Німеччини оголосили надзвичайну ситуацію через загрозу затоплення Фото: На заході Німеччини оголосили надзвичайну ситуацію (twitter.com/ConsentCritical)
Автор: РБК-Україна

На заході Німеччини в окрузі Рейн-Ерфт влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Оскільки регіону загрожує подальше затоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кризовий штаб округу Рейн-Ерфт у Facebook.

"Сильний і тривалий дощ вчора в середу став причиною проведення безлічі великих рятувальних операцій і в районі Рейн-Ерфт. Дощі викликали сильні повені в багатьох місцях, зокрема, через розлив води річки Ерфт. Підвали і вулиці частково знаходяться під водою. Зараз не можна виключати повінь вздовж річки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дані фактори стали причиною оголошення надзвичайної ситуації в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней.

Крім того, в результаті повені на заході Німеччини загинули щонайменше 42 людини.

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