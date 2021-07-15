ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук

Новость на русском →
Четвер 15 липня 2021 18:11
Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук Фото: Костянтин Жеваго (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Інтерпол оголосив колишнього українського нардепа і екс-власника банку" Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго в міжнародний розшук. Його шукають у справі про розтрату 113 млн доларів.

Як повідомляє РБК-Україна, це випливає з релізу Держбюро розслідувань.

Водночас у Державному бюро зазначають, що 27 вересня 2019 року колишньому нардепу повідомили про підозру в тому, що він організував розтрату 113 млн доларів банку "Фінанси та Кредит".

За даними слідства, підконтрольний йому офшор відкрив кредитні лінії в зарубіжних банках, а банк "Фінанси і Кредит" став поручителем.

"Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк був визнаний неплатоспроможним", - йдеться в повідомленні.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердило, що мова йде про Костянтина Жеваго.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.

У грудні тогож року суд дав дозвіл на його арешт, а президент Володимир Зеленський пізніше хотів, щоб Жеваго "вийшов на зв'язок" для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАз).

Читайте РБК-Україна в Google News
Константин Жеваго Інтерпол международный розыск
NEWS
У Києві на акції під Радою сталася сутичка
У Києві на акції під Радою сталася сутичка
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва