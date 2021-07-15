Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук
Інтерпол оголосив колишнього українського нардепа і екс-власника банку" Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго в міжнародний розшук. Його шукають у справі про розтрату 113 млн доларів.
Як повідомляє РБК-Україна, це випливає з релізу Держбюро розслідувань.
Водночас у Державному бюро зазначають, що 27 вересня 2019 року колишньому нардепу повідомили про підозру в тому, що він організував розтрату 113 млн доларів банку "Фінанси та Кредит".
За даними слідства, підконтрольний йому офшор відкрив кредитні лінії в зарубіжних банках, а банк "Фінанси і Кредит" став поручителем.
"Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк був визнаний неплатоспроможним", - йдеться в повідомленні.
Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердило, що мова йде про Костянтина Жеваго.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.
У грудні тогож року суд дав дозвіл на його арешт, а президент Володимир Зеленський пізніше хотів, щоб Жеваго "вийшов на зв'язок" для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАз).