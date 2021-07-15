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У Києві зафіксовано 12-й температурний рекорд з початку літа

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Україна, Четвер 15 липня 2021 13:43
У Києві зафіксовано 12-й температурний рекорд з початку літа Фото: спека в Києві оновила рекорд 2010 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ніч на четвер, 15 липня, в Києві виявилася найтеплішою для цього дня, оскільки температура не опустилася нижче 22,8 градусів. Попереднє рекордне значення 2010 року перевищено на 1,4 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центральну геофізичну обсерваторія.

За даними обсерваторії, це вже 12-й температурний рекорд з початку літа

Всього з початку року в Києві встановлено 22 температурних рекорди.

Зазначимо, максимальна температура дня для 15 липня була в Києві в 1883 році - 33,7 градусів. Таким чином, сьогодні в столиці може бути оновлений ще один рекорд, оскільки о 13:40 температура вже перевищила 33 градуси.

За прогнозом Укргідрометцентру, в липні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.

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