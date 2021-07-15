ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МВС назвали причину відставки Авакова

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 липня 2021 22:09
У МВС назвали причину відставки Авакова Фото: екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Причина відставки Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ стало прохання президента України Володимира Зеленського. Рішення було спокійним і виваженим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави МВС Антона Геращенко.

"Рішення президента було запропонувати Авакову піти у відставку. Він прийняв це рішення. Воно було спокійним і виваженим. Воно давно готувалося", - сказав Геращенко в ефірі телеканалу"Україна 24".

За його словами, візит в Україну заступника помічника Держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джорджа Кента і його зустріч з Аваковим не має до відставки ніякого відношення.

Нагадаємо, Аваков оголосив про свою відставку 13 липня. Він написав заяву про звільнення, опублікувавши його в своєму Facebook.

Верховна рада проголосувала за відставку Авакова з посади голови МВС вранці 15 липня. Її підтримали понад 290 парламентаріїв.

Кандидатом на пост глави МВС висунутий нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський. Рада проголосує за його призначення 16 липня - це буде першим питанням на порядку.

Більше про перестановку в керівництві МВС читайте в матеріалі "Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Міністерство внутрішніх справ України отставка Арсен Аваков
NEWS
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва