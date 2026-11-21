Президент США Дональд Трамп назвал "глупыми людьми" критикующих его хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Еще он рассказал об особой "химии" между ним, главой Кремля и лидером Китая Си Цзиньпином во время трехсторонней встречи.

Об этом Трамп заявил 20 ноября во время общения с журналистами в Белом доме.

Что Трамп сказал о дружбе с Путиным

Журналисты попросили американского президента прокомментировать критику из-за того, что он назвал Путина своим другом. В ответ Трамп защитил свои личные отношения с российским диктатором и заявил, что считает их положительным фактором.

"У нас очень замечательные отношения. Это, кстати, позитив. Глупые люди говорят: "О, это ужасно. Он ладит с ним". Я лажу с Россией. Я лажу с Китаем. Я лажу со многими людьми. С некоторыми не лажу", - сказал президент США.

На прямой вопрос, считает ли он Путина другом именно для Америки, Трамп ответил, что не может говорить от имени всей страны. В то же время он подчеркнул, что лично имеет с главой Кремля очень хорошие отношения.

Трамп рассказал о "химии" с Путиным и Си Цзиньпином

Отдельно американский президент упомянул о трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином, которая состоялась во время его визита в Китай.

Трамп назвал ее первой в истории встречей лидеров США, России и Китая в таком формате. По его словам, он ехал на переговоры с уверенностью, что сможет найти общий язык с обоими руководителями и уладить разногласия.

"Мы смогли их уладить. А потом я понял, насколько это было важно. Это было удивительное событие. США, РФ и Китай. Между нами была такая химия, такой электрический ток, такая дружба, которой раньше никогда не видели", - заявил Трамп.

Он также убежден, что хорошие личные контакты с руководителями России и Китая являются преимуществом для Соединенных Штатов и способствуют безопасности страны.