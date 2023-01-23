Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры до конца этого года, - Кулеба

Украина рассчитывает начать предвступительные переговоры с Европейским Союзом до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС.

Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты Саммита Украина - ЕС, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая сделает возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году.

"У нас высокие ожидания от Саммита Украина - ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и колледжа ЕС накануне Саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", - сказал он.

Кулеба отметил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад от нее этой весной.

Министр добавил, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию Саммита Украина - ЕС 3 февраля.

"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны воспрепятствовать", - сказал Кулеба.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина надеется пройти путь к вступлению в ЕС за два года.

К тому же посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявлял, что в ходе саммита Украина - ЕС планируется обсудить начало переговоров по членству Украины.

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