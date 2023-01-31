Кулеба назвал темы обсуждений на предстоящем саммите Украина-ЕС
На саммите Украина-ЕС, который состоится 3 февраля, ключевой темой станет обсуждение начала переговоров по членству нашей страны в блоке. Также планируется поднять вопросы, связанные с войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
По словам чиновника, Украина сейчас готовится представить результаты выполнения всех семи рекомендаций ЕС и ожидает положительной реакции. При этом наша страна рассчитывает на прогресс в вопросах приближения к внутреннему рынку ЕС и взаимодействия в энергетической сфере.
"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", - добавил министр.
Он подчеркнул, что одними из главных тем обсуждений также станут санкции против России, в том числе против ее атомной индустрии, производства ракет и беспилотников.
Помимо этого планируется затронуть ситуацию с безопасностью, украинскую "формулу мира" и привлечение страны-агрессора к ответственности за ее преступления.
При этом во время саммита планируют подписать ряд отраслевых документов и принять совместное заявление по его итогам.
Напомним, несколько недель назад постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.