Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
В феврале состоится первая оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии по дальнейшей евроинтеграции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Для Украины важно своевременно и в полном объеме выполнить свою "домашнюю работу", первая оценка которой состоится уже в феврале этого года в ходе Саммита Украина-ЕС (3 февраля - ред)", - говорится в заявлении.
Шмыгаль добавил, что нужно завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
"Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января представить список из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ", - добавил премьер-министр.
Напомним, что Украина надеется пройти весь путь к вступлению в Европейский Союз менее чем за два года.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что в ходе саммита планируется обсудить начало переговоров по членству Украины.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Украину в начале февраля. В ходе визита планируется встреча с украинским правительством.
До этого сообщалось, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля.
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