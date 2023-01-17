Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Для Украины важно своевременно и в полном объеме выполнить свою "домашнюю работу", первая оценка которой состоится уже в феврале этого года в ходе Саммита Украина-ЕС (3 февраля - ред)", - говорится в заявлении.

Шмыгаль добавил, что нужно завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

"Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января представить список из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ", - добавил премьер-министр.