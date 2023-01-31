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Украина может присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году, - журналист

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Брюссель, Вторник 31 января 2023 17:13
Украина может присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году, - журналист Фото: Украина может присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина уже в этом году может присоединиться к зоне роуминга ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Высокопоставленный чиновник ЕС утверждает, что законодательство, позволяющее Украине стать частью зоны, свободной от мобильного роуминга ЕС, может быть принято уже в этом году", - говорится в сообщении.

Отметим, единое роуминговое пространство с ЕС даст возможность осуществлять звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов и позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского союза в течение следующих двух лет.

Добавим, что в начале марта Евросоюз совместно с Украиной будет оценивать шаги страны по пути к блоку, тогда же ориентировочно и начнется подготовка к переговорам по вступлению Украины в ЕС.

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