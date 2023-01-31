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Зеленский о саммите Украина-ЕС: ожидаем решений от наших партнеров

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Киев, Вторник 31 января 2023 22:53
Зеленский о саммите Украина-ЕС: ожидаем решений от наших партнеров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта неделя будет посвящена евроинтеграции. В частности, из-за саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина - ЕС, который запланирован на этой неделе. В целом неделя должна быть в полной мере этого слова - евроинтеграционной", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что на этой неделе ожидаются решение от европейских партнеров.

"Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу. Прогресса, который очевидно есть - даже несмотря на полномасштабную войну", - заявил он.

Напомним, 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС.

Отметим, что 15 из 27 членов Еврокомиссии посетят Киев 2 февраля. Они проведут встречу с представителями украинского правительства.

В том числе в саммите примет участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль рассказывал подробности будущего визита европейской делегации в Киев.

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