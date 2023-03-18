Ордер на арест Путина и анонс передачи МиГ-29 Украине от Словакии: новости за 17 марта

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Тем временем Словакия анонсировала передачу истребителей МиГ-29 Украине.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 17 февраля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Украинские защитники за сутки, 16 марта, уничтожили еще 760 российских оккупантов. Кроме того, военные "приземлили" вражеский вертолет.

Российские оккупанты нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара.

Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Украинские защитники отбили два вражеских штурма наемников ЧВК "Вагнера" в районе Бахмута. Как следствие, захватчиков стало меньше на 8 человек.

Россияне понесли потери на Сватовском направлении, а в Бахмуте постоянно продолжались позиционные бои, рассказали в Генштабе.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что украинские военные добились частичного успеха на отдельных участках восточного фронта.

Суд Гааги выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

"Владимир Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении МУС.

Словакия одобрила передачу истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб" Украине

Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29, а также ЗРК "Куб".

"Правительство единогласно одобрило международное соглашение и приняло решение о безвозмездной передаче Украине МиГ-29 и ЗРК "Куб", - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Гегер.

Комендантский час в Киеве сокращают: как будут работать магазины и транспорт

В Киеве планируют сократить комендантский час с 00:00 26 марта.

Мэр Виталий Кличко рассказал, что метрополитен и наземный общественный транспорт изменят график работы согласно времени комендантского часа - то есть будут работать на час дольше.

США запустили еще один дрон в акваторию Черного моря

США направили разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 к акватории Черного моря.

Беспилотник несколько часов кружил в воздушном пространстве Румынии, а затем полетел в направлении Крыма.

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили боевые действия в самых сложных точках фронта

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стал ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

"Руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе. Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб", - говорится в сообщении Офиса президента.

Страны Евросоюза могут утвердить передачу Украине миллиона снарядов, - СМИ

Несколько стран Евросоюза хотят конкретизировать инициативу о совместной закупке боеприпасов для Украины. Они предлагают передать миллион артиллерийских снарядов до конца года, сообщает Handelsblatt.

Сейчас такую инициативу о конкретных обещаниях насчет поставок боеприпасов уже поддержали страны Балтии, Польша, Финляндия, Румыния.