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Обстрел Авдеевки: оккупанты нанесли четыре авиаудара, город обстреливают круглосуточно

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Донбасс, Пятница 17 марта 2023 10:38
Обстрел Авдеевки: оккупанты нанесли четыре авиаудара, город обстреливают круглосуточно Фото: оккупанты нанесли четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области 17 марта (t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в пятницу, 17 марта, российские оккупанты нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне нанесли 4 авиаудара по Авдеевке. Жертв нет", - рассказал он.

По его словам, обстрелы города проходят фактически круглосуточно.

"Бои за Авдеевку продолжаются", - констатировал Ермак.

Обстрел Авдеевки: оккупанты нанесли четыре авиаудара, город обстреливают круглосуточно

Как сообщалось, утром в пятницу, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. За сутки в регионе два человека погибли, 8 получили ранения.

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Авдеевка Донецкая область
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