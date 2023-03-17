Обстрел Авдеевки: оккупанты нанесли четыре авиаудара, город обстреливают круглосуточно
Фото: оккупанты нанесли четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области 17 марта (t me pavlokyrylenko_donoda)
Утром в пятницу, 17 марта, российские оккупанты нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Россияне нанесли 4 авиаудара по Авдеевке. Жертв нет", - рассказал он.
По его словам, обстрелы города проходят фактически круглосуточно.
"Бои за Авдеевку продолжаются", - констатировал Ермак.
Как сообщалось, утром в пятницу, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. За сутки в регионе два человека погибли, 8 получили ранения.
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