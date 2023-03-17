Страны Евросоюза могут утвердить передачу Украине миллиона снарядов, - СМИ

Несколько стран Евросоюза хотят конкретизировать инициативу о совместной закупке боеприпасов для Украины. Они предлагают передать миллион артиллерийских снарядов до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

Как отмечает издание, об этом сказано в проекте выводов саммита ЕС, который состоится 23-24 марта. Сейчас такую инициативу о конкретных обещаниях насчет поставок боеприпасов уже поддержали страны Балтии, Польша, Финляндия, Румыния.

В документе также содержится призыв к странам немедленно предоставить боеприпасы, в том числе при помощи совместных закупок.

По информации Handelsblatt, формулировка документа еще не утверждена окончательно и может измениться до начала саммита.