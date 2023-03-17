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Словакия одобрила передачу истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб" Украине

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Словакия, Пятница 17 марта 2023 11:30
Словакия одобрила передачу истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб" Украине Фото: Словакия одобрила передачу истребителей МиГ-29 Украине (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29, а также ЗРК "Куб".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание "Рravda".

"Правительство единогласно одобрило международное соглашение и приняло решение о безвозмездной передаче Украине МиГ-29 и ЗРК "Куб", - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Гегер.

Он отметил, что решение было принято "в конституционно чистой форме", президент Зузана Чапутова также о нем проинформирована.

По его словам, истребители должны использоваться для защиты и обеспечения противовоздушной обороны, а не нападения.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что переговоры о передаче самолетов велись более полугода. В конце концов Словакия отправит в Украину 13 МиГ-29 и часть системы "Куб".

Напомним, ранее Польша и Словакия договорились о совместной передаче Украине истребителей МИГ-29.

Вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна передаст Украине четыре МиГ-29 в ближайшие дни.

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