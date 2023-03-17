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Комендантский час в Киеве сокращают: как будут работать магазины и транспорт

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Киев, Пятница 17 марта 2023 13:42
Комендантский час в Киеве сокращают: как будут работать магазины и транспорт Фото: из-за сокращения комендантского часа в Киеве будут дольше работать магазины и транспорт (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве планируют сократить комендантский час с 00:00 26 марта. При этом в столице продолжат работу общественного транспорта и магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, метрополитен и наземный общественный транспорт изменят график работы согласно времени комендантского часа - то есть будут работать на час дольше.

К тому же, магазины, торговые центры и рестораны также продолжат свою работу - с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

Кроме того, в Киевской области комендантский час тоже сократят. Его продолжительность будет такой же, как и в столице.

РБК-Украина сообщало, что в столице с 26 марта могут сократить комендантский час так, что он будет длится с 00:00 до 05:00.

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Киев Киевская область Комендантский час
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