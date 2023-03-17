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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили боевые действия в самых сложных точках фронта

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Украина, Пятница 17 марта 2023 15:43
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили боевые действия в самых сложных точках фронта Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стал ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе. Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

Напомним, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем дискуссий стала ситуация вокруг Бахмута.

Позиция всей Ставки верховного главнокомандующего по Бахмуту - усиливать это направление и уничтожать оккупантов вокруг города.

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