Имеем частичный успех на некоторых участках, - Сырский описал ситуацию на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать фактически по всей восточной линии фронта. Наши воины имеют частный успех на отдельных участках.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

По словам Сырского, россияне пытаются прорвать оборону наших воинов и продвинуться в глубину боевых порядков.

Наиболее ожесточенные бои идут в районах:

Кременной;

Торского;

Белогоровки;

Спорного.

Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

"Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью окружить город. Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несёт огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха", - добавил Сырский.

Как отметил командующий Сухопутными войсками, к сожалению, ВСУ также имеют потери, однако гораздо меньше, чем у россиян. На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех.