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Имеем частичный успех на некоторых участках, - Сырский описал ситуацию на фронте

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Пятница 17 марта 2023 18:35
Имеем частичный успех на некоторых участках, - Сырский описал ситуацию на фронте Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты пытаются наступать фактически по всей восточной линии фронта. Наши воины имеют частный успех на отдельных участках.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

По словам Сырского, россияне пытаются прорвать оборону наших воинов и продвинуться в глубину боевых порядков.

Наиболее ожесточенные бои идут в районах:

  • Кременной;
  • Торского;
  • Белогоровки;
  • Спорного.

Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

"Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью окружить город. Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несёт огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха", - добавил Сырский.

Как отметил командующий Сухопутными войсками, к сожалению, ВСУ также имеют потери, однако гораздо меньше, чем у россиян. На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 17 марта, заседание Ставки, в ходе которой было обсуждено ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

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