Имеем частичный успех на некоторых участках, - Сырский описал ситуацию на фронте
Российские оккупанты пытаются наступать фактически по всей восточной линии фронта. Наши воины имеют частный успех на отдельных участках.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.
По словам Сырского, россияне пытаются прорвать оборону наших воинов и продвинуться в глубину боевых порядков.
Наиболее ожесточенные бои идут в районах:
- Кременной;
- Торского;
- Белогоровки;
- Спорного.
Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
"Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью окружить город. Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несёт огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха", - добавил Сырский.
Как отметил командующий Сухопутными войсками, к сожалению, ВСУ также имеют потери, однако гораздо меньше, чем у россиян. На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 17 марта, заседание Ставки, в ходе которой было обсуждено ход боевых действий в самых сложных точках фронта.
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