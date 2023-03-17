ВСУ уничтожили еще 760 оккупантов и вертолет: обновленные потери России
Фото: ВСУ уничтожили более 163 тысяч российских военных (facebook com MinistryofDefence UA)
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 760 российских оккупантов. Кроме того, военные "приземлили" вражеский вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 17 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 163 320 (+760) человек ликвидировано,
- танков - 3506 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6823 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 2552 (+13) ед,
- РСЗО - 504 (+1) ед,
- средства ПВО - 265 (+0) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 290 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2145 (+0),
- крылатые ракеты - 907 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5401 (+7) ед,
- специальная техника - 258 (+1)
Напомним, за минувшие сутки украинские военные отбили более 70 атак россиян на пяти направлениях, а также уничтожили пять пунктов управления оккупантов.
Кроме того, аналитики ISW считают, что российское наступление на Бахмут достигает кульминации, а оккупанты готовятся к контратакам ВСУ в Запорожской области.
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