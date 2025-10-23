ua en ru
Не остановит войну? Путин отреагировал на санкции США с нелепым оптимизмом

Москва, Четверг 23 октября 2025 19:40
UA EN RU
Не остановит войну? Путин отреагировал на санкции США с нелепым оптимизмом Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин считает, что новые санкции США якобы не будут существенно влиять на российскую экономику.

Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит "Коммерсантъ".

"Да, они (санкции - ред.) для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", - похвастался Путин.

Он уточнил, что санкции США плохо повлияют на российско-американские отношения. Также Путин пожаловался, что это был недружественный акт и попытка давления на Россию.

"Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот (под давлением - ред.)", - добавил диктатор.

Санкции США против России

Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, чтобы вынудить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Под ограничения попали российские компании-гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также большое количество их дочерних предприятий.

Любые активы и интересы этих компаний, расположенные в США или контролируемые американскими гражданами, подлежат заморозке и обязательному уведомлению в Управление контроля за иностранными активами OFAC.

По данным Bloomberg, руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов объявили о том, что такие ограничения со стороны США делают фактически невозможным импорт российской нефти.

К слову, сегодня, 23 октября, Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. Он предусматривает, что с 2027 года блок полностью остановить импорт российского СПГ.

