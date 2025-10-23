Не остановит войну? Путин отреагировал на санкции США с нелепым оптимизмом

Российский диктатор Владимир Путин считает, что новые санкции США якобы не будут существенно влиять на российскую экономику.

"Да, они (санкции - ред.) для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", - похвастался Путин.

Он уточнил, что санкции США плохо повлияют на российско-американские отношения. Также Путин пожаловался, что это был недружественный акт и попытка давления на Россию.

"Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот (под давлением - ред.)", - добавил диктатор.