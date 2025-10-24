Трамп о "нечувствительном" к санкциям Путине: рад за него, увидим, что будет через полгода

Президент США Дональд Трамп заявил, что через шесть месяцев можно будет увидеть, скажутся ли на России санкции США.

На вопрос журналиста, не ошибается ли Владимир Путин, когда утверждает, что Россия не подпадает под санкции США и что это не окажет никакого серьезного влияния на российскую экономику, Трамп ответил:

"Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится".

Российское издание "Коммерсантъ" сегодня процитировало российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что новые санкции США якобы не будут существенно влиять на российскую экономику.

"Да, они (санкции - ред.) для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", - похвастался Путин.

Он уточнил, что санкции США плохо повлияют на российско-американские отношения. Также Путин посетовал, что это был недружественный акт и попытка давления на Россию.