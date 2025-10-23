ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цена на нефть взлетела после санкций США против России: что это значит для рынка

Украина, Четверг 23 октября 2025 14:49
UA EN RU
Цена на нефть взлетела после санкций США против России: что это значит для рынка Фото: цены на нефть взлетели после санкций США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Цены на нефть резко выросли после введения новых санкций США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Рынки реагируют на усиление давления Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,39 доллара, или на 5,4%, до 65,98 доллара за баррель в 10:18 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 3,31 доллара, или на 5,7%, до 61,81 доллара.

По словам аналитика Saxo Bank Оле Хансена, санкции США означают, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии, основные покупатели российской нефти, должны будут искать альтернативных поставщиков, чтобы избежать исключения из западной банковской системы.

США заявили о готовности принять дальнейшие меры, призывая Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российского СПГ.

Фьючерсы на нефть Brent быстро перешли в режим бекордации, поскольку первый месячный контракт на Brent торговался на 1,98 доллара выше контракта с поставкой через шесть месяцев.

Сразу после обнародования санкций США фьючерсы на Brent и WTI выросли более чем на 2 доллара за баррель, чему способствовало неожиданное сокращение запасов в США.

Влияние санкций на рынки нефти будет зависеть от того, как отреагирует Индия, и найдет ли Россия альтернативных покупателей, заявил аналитик UBS Джованни Стауново.

Индия стала крупнейшим покупателем российской сырой нефти со скидкой после начала войны Москвы в Украине. По данным издания, индийские нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, резко сократят импорт российской нефти из-за новых санкций.

Частная компания Reliance Industries, главный индийский покупатель российской сырой нефти, планирует сократить или полностью прекратить такой импорт, сообщают два источника, знакомые с этим вопросом.

Но на рынке остается определенный скептицизм относительно того, приведут ли санкции США к фундаментальному сдвигу в спросе и предложении.

Напомним, США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3%, до 64,5 долларов за баррель. Сейчас нефть стоит значительно дешевле, чем в течение почти всего 2025 года.

На фоне этого стало известно, что Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США.

Сообщается, что потоки российской нефти в Индию, которые резко возросли после вторжения России в Украину, вскоре сократятся почти до нуля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки НАФТА
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию