Китай отреагировал на санкции США на российские нефтяные компании
Китай выступил против новых санкций США, введенных против "Роснефти" и "Лукойла". В Пекине заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сегодня Китай заявил, что выступает против недавних санкций, наложенных США на две крупнейшие российские нефтяные компании из-за войны Москвы в Украине.
Китай, который является одним из основных торговых партнеров России, заявил, что занимает нейтральную позицию относительно войны и воздержался от осуждения полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.
Отвечая на вопрос о новых санкциях США на ежедневной пресс-конференции в Пекине, представитель министерства иностранных дел Гуо Цзякунь заявил, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН".
В ответ на другой вопрос о заявлении американского лидера Дональда Трампа, что китайский президент Си Цзиньпин может иметь "большое влияние" на Путина в усилиях по прекращению войны, Гуо сказал, что "диалог и переговоры являются единственным реальным выходом из украинского кризиса".
На той же пресс-конференции Гуо раскритиковал санкции против России, согласованные в среду ЕС, которые касаются, в частности, китайских компаний, заявив, что Пекин "очень недоволен".
"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его участником... Европейская сторона не имеет права делать безответственные заявления о нормальном обмене и сотрудничестве между китайскими и российскими предприятиями", - добавил он.
Гуо призвал Брюссель "прекратить делать проблему из Китая", пообещав, что Пекин "примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов".
Санкции США против России
Напомним, США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
После введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5%.
В то же время, по данным МВФ, мировая энергетика переживает период снижения цен. Основная причина - избыточное предложение и неопределенность в торговле.
На фоне этого стало известно, что Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США.
Сообщается, что потоки российской нефти в Индию, которые резко возросли после вторжения России в Украину, вскоре сократятся почти до нуля.