Китай отреагировал на санкции США на российские нефтяные компании

Китай, Четверг 23 октября 2025 15:25
Китай отреагировал на санкции США на российские нефтяные компании Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай выступил против новых санкций США, введенных против "Роснефти" и "Лукойла". В Пекине заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня Китай заявил, что выступает против недавних санкций, наложенных США на две крупнейшие российские нефтяные компании из-за войны Москвы в Украине.

Китай, который является одним из основных торговых партнеров России, заявил, что занимает нейтральную позицию относительно войны и воздержался от осуждения полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Отвечая на вопрос о новых санкциях США на ежедневной пресс-конференции в Пекине, представитель министерства иностранных дел Гуо Цзякунь заявил, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН".

В ответ на другой вопрос о заявлении американского лидера Дональда Трампа, что китайский президент Си Цзиньпин может иметь "большое влияние" на Путина в усилиях по прекращению войны, Гуо сказал, что "диалог и переговоры являются единственным реальным выходом из украинского кризиса".

На той же пресс-конференции Гуо раскритиковал санкции против России, согласованные в среду ЕС, которые касаются, в частности, китайских компаний, заявив, что Пекин "очень недоволен".

"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его участником... Европейская сторона не имеет права делать безответственные заявления о нормальном обмене и сотрудничестве между китайскими и российскими предприятиями", - добавил он.

Гуо призвал Брюссель "прекратить делать проблему из Китая", пообещав, что Пекин "примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов".

Санкции США против России

Напомним, США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5%.

В то же время, по данным МВФ, мировая энергетика переживает период снижения цен. Основная причина - избыточное предложение и неопределенность в торговле.

На фоне этого стало известно, что Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США.

Сообщается, что потоки российской нефти в Индию, которые резко возросли после вторжения России в Украину, вскоре сократятся почти до нуля.

