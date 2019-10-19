Опубліковані закони про касові апарати для ФОП і про "кешбек"

Ілюстративне фото (donoda.gov.ua)

Закони набудуть чинності через півроку

Зміни в закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (проект 1053-1) та зміни до Податкового кодексу України "Про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг" (проект №1073) опубліковані у виданні "Голос України" в суботу, 19 жовтня. Більшість норм обох законів набудуть чинності через півроку, крім деяких пунктів.

Відповідно до законопроекту 1053-1, з 1 жовтня 2020 року запроваджується обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для окремих фізичних осіб - підприємців (ФОП) на другій і четвертій групі. Крім того, з 1 січня 2021 року використання реєстраторів розрахункових операцій буде обов'язковим для платників єдиного податку на 2-4 групі.

При цьому обов'язковість РРО не торкнеться фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців (ФОП) з першої групи.

Так, програмні РРО зможуть використовуватися через півроку після набуття чинності законом про застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Відзначимо, проектом №1073 передбачена можливість для покупця отримати частину штрафу з продавця за неправильний чек. Відповідно до закону, на "кешбек" можна претендувати в разі, якщо сума покупки становить 850 грн.

Крім того, глава Державної податкової служби Сергій Верланов пояснив, що для отримання грошей необхідно, щоб продавець видав неправильний чек. "Якщо чек не видано, то тоді фактично "кешбек" застосувати неможливо, а йде штраф за невидачу чека", - повідомив він.

Якщо покупець зайде в свій електронний кабінет на сайті ДПС і виявить розбіжності між виданими чеком і даними, які продавець відправив у податкову, він може подати скаргу.

"І якщо дійсно було порушення, накладається штраф у розмірі 150% від вартості покупки, з яких частина відповідно стягується до державного бюджету, а частина йде заявнику", - додають у відомстві.

Нагадаємо, 17 жовтня дані законопроекти підписав президент Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 вересня парламент прийняв ці закони у другому читанні. Однак їх підписання якийсь час було заблоковане для глави Верховної ради Дмитра Разумкова через внесені проекти постанов про скасування законопроектів №1053-1 і №1073.