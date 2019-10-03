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ВР розблокувала підписання закону про "кешбек" для споживачів

Новини » Політика    03.10.2019 - 10:55
ВР розблокувала підписання закону про "кешбек" для споживачів
Ілюстративне фото (pixabaу.com)

Разумков може підписати документ і передати його на підпис Зеленському

У Верховній раді розблокували підписання законопроекту про "кешбек" для споживачів у разі виявлення порушень при розрахунках, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, парламентарії відхилили проект постанови №1073-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (реєстраційний №1073 від 29.08.2019 року)". За нього проголосували 108 нардепів.

Таким чином, спікер ВР Дмитро Разумков може схвалити даний проект закону і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада підтримала в другому читанні законопроект №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг", за нього проголосували 237 парламентаріїв.

Документом передбачається запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Нагадаємо, 10 вересня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг".

Додамо також, нардепи розблокували підписання закону про електронні чеки.

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