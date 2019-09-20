Рада схвалила закон про електронні чеки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Введення програмних РРО парламент відстрочив до 2021 року

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1053-1 "Про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", передає кореспондент РБК-Україна.

Закон підтримали 237 парламентаріїв, з яких два - позафракційні, інші від фракції "Слуга народу".

Суть закону

Так, глава податкового комітету ВР Данило Гетманцев відзначив, що закон передбачає застосування електронного чека, тобто простої системи обліку операцій, через смартфон. Система згодом повинна замінити реєстратор розрахункових операцій.

"Перенесено і збільшено термін для впровадження цієї системи, щодо ризикових галузей - до 1 жовтня, щодо всіх інших - до 1.01.2021 року. Крім цього, значно зменшені штрафи. На перехідний період ми передбачаємо штраф в розмірі 10% - перше порушення, 50 % - друге порушення, на звичайний штраф передбачається 100% і 150% відповідно ", - сказав Гетманцев.

Документом передбачається введення програмних РРО, що надає суб'єкту господарювання право вибирати класичний РРО або програмний РРО в залежності від його потреб і фінансових можливостей.

Також спрощується процедура реєстрації РРО: передбачається проводити її засобами електронного кабінету без подання реєстраційних документів, а тільки шляхом отримання фіскального номера, який ідентифікує програмний РРО, в інформаційній системі контролюючого органу.

Так, передбачається здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайерінговіх послуг, що надаються ЦСО, укладення відповідних договорів, придбання класичного РРО, який в даний час є дорогим.

До другого читання нардепи передбачили, що обов'язкове застосування РРО з 1 січня 2021 року має стосуватися тільки таких видів діяльності: реалізація побутової техніки, лікарських засобів, ювелірних виробів, вживаних товарів у магазинах, діяльність готелів, туристичних агентств, кафе, барів, ресторанів, а також реалізація автозапчастин за переліком уряду.

Додамо також, в законі збільшили ліміт обороту для фізичних осіб підприємців другої групи з 1,5 до 2,5 мільйона.

Крім того, в документі підвищили мінімальну суму для скарги по кешбек з 100 грн до 850 гривень.

Нагадаємо, 10 вересня Рада схвалила цей законопроект за основу в першому читанні, за нього проголосували 257 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2018 року Кабінет міністрів України затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів як новітніх касових апаратів.

Додамо, в квітні Міністерство фінансів України затвердило нові порядки ведення реєстру примірників реєстраторів розрахункових операцій (реєстр примірників РРО) і реєстр центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (реєстр ЦСО).