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Глава Податкової уточнив, кого торкнеться обов'язковість касових апаратів

Новини » Економіка    23.09.2019 - 13:45
Глава Податкової уточнив, кого торкнеться обов'язковість касових апаратів
Фото: голова ДПС Сергій Верланов (yur-gazeta com)

Для продажу помідорів на ринку касові апарати не потрібні

Обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) не стосуватиметься фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців (ФОП) з першої групи. Про це на брифінгу сказав голова Державної податкової служби Верланов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Верланов, звичайним громадянам, які продають що-небудь на ринку, не будуть потрібні РРО. Також це стосується і ФОП на першій групі.

"Тобто міф про те, що дідусь, який торгує помідорами на ринку, зобов'язаний буде купувати РРО, це неправда. Перша група підприємців, т. е. це фактично переважна більшість підприємців, які торгують на ринках, вони не використовувати РРО", - повідомив він.

У той же час глава Податкової повідомив, що з 1 жовтня 2020 року вводиться обов'язковість РРО для окремих ФОП на другій і четвертій групі, які здійснюють наступні види діяльності:

  • Реалізація технічно складних побутових приладів,
  • Реалізація лікарських засобів,
  • Ювелірна продукція,
  • Роздрібна торгівля використаними товарами в магазинах,
  • Діяльність ресторанів, кафе швидкого обслуговування,
  • Діяльність турагентств,
  • Діяльність готелів

Крім того, з 1 січня 2021 року використання реєстраторів розрахункових операцій буде обов'язковою для платників єдиного податку на 2-4 групи.

Верланов також повідомив, що програмні РРО зможуть використовуватися через півроку після вступу в силу закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій, схваленого Радою 20 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 вересня Верховна рада України схвалила зміни до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг".

Документом передбачається введення програмних РРО, що надає суб'єкту господарювання право вибирати класичний РРО або програмний РРО в залежності від його потреб і фінансових можливостей.

Нагадаємо, в червні 2018 року Кабінет міністрів України затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів в якості новітніх касових апаратів.

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