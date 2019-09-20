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Рада ввела компенсацію вартості покупки за порушення при розрахунках

Новини » Фінанси    20.09.2019 - 16:34
Рада ввела компенсацію вартості покупки за порушення при розрахунках
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для введення механізму Рада внесла зміни до Податкового кодексу

Верховна рада підтримала в другому читанні №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 237 парламентаріїв.

Передбачається внести ряд змін до Податкового кодексу України:

  • впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 100 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів (тобто створення мотивації для покупців у сприянні контролю за дотриманням вимог законодавства про здійснення розрахункових операцій);
  • впровадження інформаційної системи в межах електронного кабінету, за допомогою якої може бути перевірена справжність отриманого покупцем в пункті продажу товарів розрахункового документа, оформлена скарга на продавця товарів за порушення порядку проведення розрахункових операцій і в режимі реального часу відстеження руху такої скарги через контролюючий орган;
  • введення дворівневої системи перевірок поданих покупцями (споживачами) письмових звернень або скарг засобами порталу перевірки розрахункових операцій;
  • розширення переліку видів діяльності, що здійснюються суб'єктами спрощеної системи оподаткування, для яких застосування РРО є обов'язковим.

У першому читанні текст документа передбачав, що на кешбек можна було претендувати в разі, якщо сума покупки становить 100 гривень. До другого ж читання суму збільшили до 850 грн. Таким чином, якщо порушення при розрахунку буде підтверджено, покупець зможе отримати частину коштів, стягнутих з порушника.

Глава податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що дані зміни набудуть чинності для другої, третьої групи платників податків через 1,5 року, а щодо ризикових галузей - через рік.

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