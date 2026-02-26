Без осадков, но с сюрпризами: какую погоду принесет завтра в Украину антициклон Heiko

Завтра Украина окажется под влиянием антициклона Heiko, который обеспечит в основном сухую погоду. Однако расслабляться синоптики не советуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, спокойную погоду без осадков в Украине в течение суток 27 февраля будут определять:
"Только в Крыму ночью атмосферный фронт местами обусловит небольшой мокрый снег и дождь", - рассказали украинцам.
В целом же погода ожидается с переменной облачностью.
Тем временем метеоролог и синоптик Наталка Диденко уточнила что завтра большинство континентальной Европы (включая Украину), окажется "в зоне ответственности антициклона Heiko".
Он, по ее словам, организует сухую погоду и местами - даже солнечную.
"Следовательно, 27-го февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса", - сообщила специалист в своем Facebook.
В Укргидрометцентре рассказали, что ночью и утром 27 февраля в большинстве северных областей Украины может быть местами туман.
Между тем на дорогах страны (кроме юга и Закарпатья) - местами гололедица.
Ветер ожидается юго-восточный, в восточных и южных областях - северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температуру воздуха на завтра прогнозируют такую:
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 27 февраля будет также с переменной облачностью. Без осадков.
По области ночью и утром местами может быть туман. На дорогах - местами гололедица.
Ветер - преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
Температура воздуха по области:
Напомним, ранее жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении и сообщили, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска.
Тем временем мы рассказывали, урожай каких озимых культур попал под удар непогоды в Украине в феврале.
Читайте также, что делать, если человек провалился под лед, и какая опасность во время оттепели - неочевидная.