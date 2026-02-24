ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Промерзшая почва и лед на полях: урожай каких озимых попал под удар непогоды в Украине

Вторник 24 февраля 2026 10:50
Промерзшая почва и лед на полях: урожай каких озимых попал под удар непогоды в Украине Погода в середине февраля была опасной для некоторых растений в Украине (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели погодные итоги за вторую декаду февраля и объяснили, для каких озимых культур промерзание почвы представляло наибольшую угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы УкрГМЦ в Facebook.

Читайте также: Молоко, мясо или овощи? Какие продукты ударят по карману украинцев уже в феврале

Главное:

  • Неустойчивая погода: в середине февраля в Украине наблюдались резкие температурные колебания - от почти весеннего тепла до сильных морозов.
  • Опасные явления: перемещение атмосферных фронтов принесло с собой гололедицу, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра.
  • Риски для посевов: существенное промерзание почвы создало угрозу для отдельных видов озимых культур и многолетних трав.
  • Лед на полях: в ряде областей на полях образовалась плотная ледяная корка, которая в отдельных регионах сохранялась в течение длительного времени.
  • Текущее состояние: несмотря на сложные погодные условия, большинство растений находятся в состоянии зимнего покоя.

Особенности погоды в середине февраля

Согласно информации экспертов, в течение второй декады февраля 2026 года в Украине наблюдалась неустойчивая погода:

  • со значительными колебаниями средней суточной температуры;
  • с резким похолоданием в середине декады.

Средние показатели температуры

В Укргидрометцентре сообщили, что средние суточные температуры воздуха были:

  • в начале декады - на 3-5°С выше нормы;
  • во второй половине декады - на 4-8°С ниже ее.

Самые теплые дни и самые холодные ночи

Украинцам рассказали, что в этот период - в самые теплые дни - в большинстве западных и южных областей воздух прогревался до +10+13°С.

Между тем в самые холодные ночи - в северных и северо-западных областях - температура воздуха снижалась до 15-20 градусов мороза.

В Сумской и Харьковской областях - до минус 23-24°С.

Чем опасна была погода и что с осадками

В УкрГМЦ напомнили, что в течение второй декады февраля наблюдались:

  • сложные отложения гололеда;
  • налипание мокрого снега;
  • гололедица.

Во многих областях отмечался также сильный порывистый ветер.

При этом с перемещением через территорию Украины циклонов и их атмосферных фронтов, почти на всей территории страны наблюдались осадки - преимущественно в виде:

  • снега;
  • мокрого снега;
  • дождя.

Промерзшая почва и лед на полях: урожай каких озимых попал под удар непогоды в УкраинеАгрометеорологические условия второй декады февраля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Где температуры почвы были самые низкие

В целом озимые культуры в течение второй декады февраля на всей территории страны находились в состоянии глубокого зимнего покоя.

Самые низкие температуры почвы - минус 12-13°С - на глубине залегания узла кущения (3 см) озимых культур и многолетних трав были отмечены некоторыми метеорологическими станциями:

  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области.

Для каких растений это представляло угрозу

Согласно данным специалистов Украинского гидрометеорологического центра, такие снижения температуры почвы представляли угрозу для растений:

  • озимого ячменя;
  • озимого рапса;
  • слаборазвитой озимой пшеницы.

"Однако продолжительность их действия была небольшой", - добавили эксперты.

В каких областях был лед на полях

В завершение в УкрГМЦ сообщили, что притертая к почве ледяная корка толщиной от 2 до 27 мм образовалась или сохранялась:

  • на многих полях Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей (третью декаду подряд);
  • на отдельных полях Днепропетровской области (третью декаду подряд)
  • местами - в Киевской, Черниговской, Черкасской и Волынской областях (в течение одной декады).

При этом в Харьковской области она местами составляла до 42-54 мм.

"Степень ее распространения составляла от 10% до 100% площади поля", - подытожили специалисты Укргидрометцентра.

Напомним, ранее мы рассказывали об ощутимых последствиях непогоды в разных регионах Украины 18 февраля. Из-за осложнения погодных условий на отдельных участках дорог пришлось даже временно ограничить движение некоторых видов транспорта.

После критических подтоплений на фоне ливней в Украину пришли мороз и снегопады.

Стихия "накрыла" разные области, а с ее последствиями пришлось бороться не только коммунальщикам, но и рядовым украинцам.

Кроме того, мы объясняли, действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха (особенно в крупных городах).

Читайте также, почему -25 зимой не аномалия и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

