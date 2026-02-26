Без опадів, але з сюрпризами: яку погоду принесе завтра в Україну антициклон Heiko

Особливості погоди в Україні завтра

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, спокійну погоду без опадів в Україні впродовж доби 27 лютого будуть визначати:

поле високого тиску;

прохолодна повітряна маса.

"Лише в Криму вночі атмосферний фронт місцями зумовить невеликий мокрий сніг та дощ", - розповіли українцям.

В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко уточнила що завтра більшість континентальної Європи (включно з Україною), опиниться "у зоні відповідальності антициклону Heiko".

Він, за її словами, організує суху погоду і подекуди - навіть сонячну.

"Отже, 27-го лютого в Україні переважатиме суха повітряна маса", - повідомила фахівець у своєму Facebook.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Що буде з температурою повітря вночі та вдень

В Укргідрометцентрі розповіли, що вночі та вранці 27 лютого в більшості північних областей України може бути подекуди туман.

Тим часом на дорогах країни (крім півдня та Закарпаття) - місцями ожеледиця.

Вітер очікується південно-східний, у східних та південних областях - північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температуру повітря на завтра прогнозують таку:

вночі - близько 2-8 градусів морозу (у Карпатах 9-12 градусів морозу);

вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (на півдні та крайньому заході країни 2-8 градусів тепла).

Прогноз погоди по території України на добу 27 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якою буде погода завтра по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 27 лютого буде також із мінливою хмарністю. Без опадів.

По області вночі та вранці подекуди може бути туман. На дорогах - місцями ожеледиця.

Вітер - переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві:

вночі - близько 4-6 градусів морозу;

вдень - близько 0 градусів за Цельсієм.

Температура повітря по області:

вночі - близько 3-8 градусів морозу;

вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)