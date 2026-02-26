Без опадів, але з сюрпризами: яку погоду принесе завтра в Україну антициклон Heiko

Завтра Україна опиниться під впливом антициклону Heiko, який забезпечить здебільшого суху погоду. Проте розслаблятися синоптики не радять.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, спокійну погоду без опадів в Україні впродовж доби 27 лютого будуть визначати:
"Лише в Криму вночі атмосферний фронт місцями зумовить невеликий мокрий сніг та дощ", - розповіли українцям.
В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.
Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко уточнила що завтра більшість континентальної Європи (включно з Україною), опиниться "у зоні відповідальності антициклону Heiko".
Він, за її словами, організує суху погоду і подекуди - навіть сонячну.
"Отже, 27-го лютого в Україні переважатиме суха повітряна маса", - повідомила фахівець у своєму Facebook.
В Укргідрометцентрі розповіли, що вночі та вранці 27 лютого в більшості північних областей України може бути подекуди туман.
Тим часом на дорогах країни (крім півдня та Закарпаття) - місцями ожеледиця.
Вітер очікується південно-східний, у східних та південних областях - північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температуру повітря на завтра прогнозують таку:
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 27 лютого буде також із мінливою хмарністю. Без опадів.
По області вночі та вранці подекуди може бути туман. На дорогах - місцями ожеледиця.
Вітер - переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря у Києві:
Температура повітря по області:
