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В "Резерв+" тестируют нововведение: поможет сняться с розыска без визита в ТЦК

Понедельник 30 июня 2025 21:59
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В "Резерв+" тестируют нововведение: поможет сняться с розыска без визита в ТЦК Иллюстративное фото: в "Резерв+" добавили возможность оплаты штрафов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложение "Резерв+" добавили возможность оплаты штрафов. Но пока она доступна только в рамках бета-теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.

"Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в "Резерв+", - написала она.

Чиновница добавила, что для того, чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму по ссылке.

"Все, кто успевает сделать это вовремя, оплачивает только половину штрафа - 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024", - рассказала Черногоренко.

В комментариях к своему посту замглавы Минобороны подчеркнула, что первое время можно будет оплатить только те штрафы, которые были начислены за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. Другие штрафы, в том числе за неявку по повестке, в приложении можно будет оплачивать позже.

По словам чиновницы, с розыска снимать нарушителей будут автоматически после оплаты штрафа.

Также Черногоренко уточнила, что после оплаты штрафа и снятия статуса "в розыске" нарушителей смогут забронировать.

Скидка на штрафы

Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Резерв+" можно будет получить скидку на штраф путем признания нарушения воинского учета.

После подачи соответствующего заявления размер штрафа уменьшится на 50%.

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