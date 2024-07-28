Олимпийские игры-2024: Костюк пробилась во второй круг теннисного турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, теннис, 1-й раунд, женщины

Сан – Костюк – 0:2 (4:6, 3:6)

Океанийка лучше вошла в игру и в третьем гейме оформила брейк. Сан вскоре повела 3:1, но стратегическое преимущество реализовать не смогла. Костюк быстро овладела ситуацией и впоследствии взяла подачу соперницы в ответ (4:4).

Украинская теннисистка решила не полагаться на судьбу в тай-брейке. Она вышла вперед после своей подачи, а в десятом гейме оформила еще один брейк и закрыла партию. На первый сет Костюк потратила 42 минуты.

Доминирующей для украинки оказалась вторая партия. С двумя брейками и уверенной игрой на собственных подачах Костюк быстро создала сверхсолидный гандикап (4:0). И хоть Сан сумела дважды взять подачи оппонентки, но организовать камбэк не сумела.

Итак, Костюк уверенно вышла во второй круг соревнований. Там украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния француженки Клары Бюрель и представительницы Чехии Катерины Синяковой. Они сыграют в воскресенье вечером.