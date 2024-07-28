ua en ru
Вс, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Олимпийские игры-2024: Костюк пробилась во второй круг теннисного турнира

Париж, Воскресенье 28 июля 2024 18:00
UA EN RU
Олимпийские игры-2024: Костюк пробилась во второй круг теннисного турнира Фото: Марта Костюк вырвала у Лулу Сан победу (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк одолела новозеландскую теннисистку Лулу Сан в первом раунде Олимпиады-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, теннис, 1-й раунд, женщины

Сан – Костюк – 0:2 (4:6, 3:6)

Океанийка лучше вошла в игру и в третьем гейме оформила брейк. Сан вскоре повела 3:1, но стратегическое преимущество реализовать не смогла. Костюк быстро овладела ситуацией и впоследствии взяла подачу соперницы в ответ (4:4).

Украинская теннисистка решила не полагаться на судьбу в тай-брейке. Она вышла вперед после своей подачи, а в десятом гейме оформила еще один брейк и закрыла партию. На первый сет Костюк потратила 42 минуты.

Доминирующей для украинки оказалась вторая партия. С двумя брейками и уверенной игрой на собственных подачах Костюк быстро создала сверхсолидный гандикап (4:0). И хоть Сан сумела дважды взять подачи оппонентки, но организовать камбэк не сумела.

Итак, Костюк уверенно вышла во второй круг соревнований. Там украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния француженки Клары Бюрель и представительницы Чехии Катерины Синяковой. Они сыграют в воскресенье вечером.

К слову, ранее Свитолина победила японку Учидзиму в 1/32 финала Олимпиады.

Напомним, украинка Калинина снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк Олимпиада 2024
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Итоги дня
Итоги дня
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед