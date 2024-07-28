Китай завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде-2024

Китайский спортсмен Ксе Ю выиграл олимпийские соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Представитель КНР в ожесточенной борьбе опередил итальянца Федерико Нило Мальдини. Если китаец набрал 240,9 балла в финале, то результат его оппонента всего на 0,9 пункта меньше.

Ксе и Мальдини всерьез оторвались от остальных конкурентов. Итальянский стрелок Паоло Монна завоевал бронзовую награду, но отстал от соотечественника Мальдини на 21,4 балла. Украинцы в этой дисциплине не выступали.

Китайская сборная взяла второе "золото" в стрельбе. Накануне Хуан Юйтин и Шэн Лихао ликовали в стрельбе из пневматической винтовки с 10-метровой дистанции в миксте. Продолжить доминирование в этом виде программы китайские атлеты попытаются в стрельбе из пневматического пистолета среди женщин.

Олимпиада-2024, стрельба из пневматического пистолета, 10 м, мужчины:

Ксе Ю (Китай) – 240,9 баллов Федерико Нило Мальдини (Италия) – 240,0 Паоло Монна (Италия) – 218,6

Китай настиг Австралию наверху медального зачета Олимпийских игр. Обе сборные имеют по 3 золотых награды. Тем не менее, океанийцы завоевали две серебряные медали против одной "бронзы" у китайцев.