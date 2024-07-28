Побил олимпийский рекорд Фелпса. Француз Маршан триумфовал в 400-метровке комплексом

Французский пловец Леон Маршан выиграл золотую награду на дистанции 400 метров комплексным стилем на Играх 2024 года. Он также установил новый олимпийский рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

22-летний спортсмен финишировал первым с результатом 4:02.95 минуты. Француз побил рекорд, принадлежавший 16 лет легендарному американцу Майклу Фелпсу (4:03.84 минуты).

Маршан был вне конкуренции в заплыве. Ближайшим оппонентам он "привез" почти 6 секунд преимущества. Зато японский пловец Томоюки Мацушита опередил представителя США Карсона Фостера всего на 0.04 секунды.

Завоеванное "золото" стало для Маршана премьерным на Олимпийских играх. Он выступал на Играх в Токио три года назад, но финишировал на 400-метровке комплексом лишь шестым. Этот результат до сих пор оставался лучшим в карьере французского пловца.

Олимпиада-2024, плавание, комплексный стиль, 400 м, мужчины:

Леон Маршан (Франция) Томоюки Мацушита (Япония) Карсон Фостер (США)

Фелпс стал синонимом плавания благодаря триумфам на четырех Олимпиадах подряд (2004, 2008, 2012, 2016). В общей сложности американский пловец завоевал 23 золотых награды (13 – индивидуальных, 10 – командных). Любимыми дисциплинами рекордсмена были свободный стиль, баттерфляй и комплекс.