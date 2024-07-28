Ферран-Прево принесла Франции олимпийское "золото" в маунтинбайке
Французская велосипедистка Полин Ферран-Прево триумфовала в дисциплине кросс-кантри соревнований по маунтинбайку на Олимпийских играх 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
32-летняя хозяйка трассы победила в пригороде Парижа. Она преодолела дистанцию за 1:26:02 часа.
Ферран-Прево "привезла" соперницам почти три минуты преимущества. В частности, вторая на финише американка Хейли Баттен отстала на 2:57 минуты. Третьей стала шведская велосипедистка Йенни Рисведдс (+3:02).
Украинка Юлия Беломоина не финишировала. На пятом круге ее сняли с гонки из-за статуса круговой. Результат в Париже стал для отечественной атлетки худшим в карьере. В частности, на двух последних Играх она попадала в топ-10.
Олимпиада-2024, маунтинбайк, кросс-кантри, женщины:
- Полин Ферран-Прево (Франция)
- Хэйли Баттен (США)
- Йенни Рисведдс (Швеция)
Накануне Грейси Браун выиграла золотую медаль для Австралии. Она победила в индивидуальной велогонке с раздельным стартом. Позади чемпионки остались британка Анна Хендерсон и Хлои Дайгерт из США.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 27 июля на Олимпиаде-2024.
Напомним, накануне футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.